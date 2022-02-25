بطلة الغوص التركية "إرجومان" ترسل بطاقة بريدية إلى أردوغان وزوجته من تحت البحر

أرسلت بطلة الغوص التركية شاهقة إرجومان صاحبة الرقم القياسي العالمي إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى أمينة أردوغان بطاقة بريدية من صندوق بريد تحت سطح البحر في ماليزيا يوم الأربعاء.

وغطست إرجومان إلى عمق 20 متراً للوصول إلى صندوق البريد الموجود تحت البحر، قبالة ساحل جزيرة "ماتاكينغ" في ماليزيا.

وتأمل إرجومان وهي صاحبة 11 رقماً قياسياً عالمياً مختلفاً للغوص، في رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على المحيطات وتنوعها البيولوجي. وهي تعمل أيضاً سفيرة لبرنامج النفايات الصفرية الذي تقوده السيدة الأولى في تركيا.

وحول سلامة الكوكب الأزرق قالت إرجومان: "نحتاج في معركتنا ضد تغير المناخ إلى حماية رئتي العالم ومحيطاته".

يذكر أن صندوق بريد "ماتاكينغ" الموجود تحت سطح البحر تم تركيبه عام 2006 على حطام سفينة خشبية تحولت إلى شعاب مرجانية صناعية، وصارت توفر موطناً طبيعياً لمختلف الكائنات البحرية.