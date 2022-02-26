تصفيات كأس العالم.. بولندا ترفض مواجهة روسيا رداً على عملياتها في أوكرانيا

أعلن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليزا، أن بولندا ترفض خوض مباراتها في تصفيات كأس العالم ضد روسيا، ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا.

جاء إعلان كوليزاعلى تويتر اليوم السبت مشيرا إلى أن بولندا تجري محادثات مع اتحادات أخرى لتقديم موقف موحد إلى الفيفا.

كتب كوليزا يقول "لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل!"، مشيرا إلى أن الخطوة مدفوعة بـ"تصعيد العدوان".

في وقت سابق، قالت بولندا فقط إنها لا تريد خوض نصف نهائي التصفيات المؤهلة في موسكو في 24 مارس/ آذار.

سيلعب الفائز مع السويد أو التشيك ليتأهل إلى مونديال كأس العالم في قطر.

توغلت القوات الروسية في اتجاه العاصمة الأوكرانية السبت، بعد ليلة من الانفجارات والاشتباكات في الشوارع التي دفعت سكان كييف إلى البحث عن ملاذ تحت الأرض.

لم يتضح على الفور إلى أي مدى تقدمت القوات الروسية. فيما أفاد مسؤولون أوكرانيون ببعض النجاح في صد الهجمات، لكن القتال استمر بالقرب من العاصمة.