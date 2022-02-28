الفيفا يستبعد روسيا من مونديال قطر 2022

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من منافسات بطولة كأس العالم، الاثنين، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا عسكرياً وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار/مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وفي وقت سابق اليوم، دعت اللجنة الأولمبية الدولية، الإثنين، المنظمات الرياضية إلى استبعاد جميع الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس من الفعاليات الرياضية الدولية.

وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

ووفق الأمم المتحدة، فإن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم عن مقتل 102 مدني في أوكرانيا وتسببت بفرار أكثر من 500 ألف شخص من البلاد.

فيما أعلنت اوكرانيا أن أكثر من 350 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين إثر الهجمات التي شنتها القوات الروسية.