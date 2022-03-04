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بعد 17 جولة.. ملاطية سبور يُسقط أضنة سبور ويُحقق انتصاره الأول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.03.2022 23:30
بعد 17 جولة.. ملاطية سبور يُسقط أضنة سبور ويُحقق انتصاره الأول

حصد ملاطية سبور ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه أضنة دمير سبور بهدفٍ دون مقابل، الجمعة، في افتتاح الجولة 28 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ملاطية سبور هدف الانتصار الوحيد عن طريق المهاجم الفرنسي منير شويعر، الذي استغل كرة من زميله الغاني بنجامين تيتيح وأسكنها الشباك في الدقيقة 77.

وبهذا حقق ملاطية سبور انتصاره الأول بعد 17 جولة تعرض خلالها الفريق لـ 12 هزيمة و5 تعادلات.

ورفع ملاطية سبور رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز العشرين والأخير، بينما تجمد رصيد أضنة دمير سبور عند 45 نقطة وظل خامسا بشكل مؤقت.

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