عقب خسارته أمام برشلونة.. غالاطة سراي يودع الدوري الأوروبي

ودع غالاطة سراي التركي منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس، عقب هزيمته على أرضه أمام برشلونة الإسباني بهدفين لواحد في إياب دور الـ16من المسابقة القارية.

جاء شوط المباراة الأول متكافئا على مستوى صناعة الفرص مع استحواذ أكبر للكرة من جانب برشلونة الذي كان الأسرع والأكثر انتشارا على أرض الملعب.

ونجح غالاطة سراي في استغلال إحدى فرصه وأخذ الأسبقية عن طريق هدف أحرزه البرازيلي مركاو عند الدقيقة 28 بعد كرة تلقاها من زميله الروماني ألكساندرو تشيكالدوا.

ومن هجمة منظمة رد برشلونة سريعا بهدف أدرك به لاعب الوسط بيدري التعادل مع حلول الدقيقة 37 مستثمرا تمريرة حاسمة من اللاعب الجديد للفريق الكتالوني، فيران توريس.

مطلع الشوط الثاني عرف تسجيل برشلونة هدفا ثانيا حمل توقيع الغابوني بيير أوباميانغ الذي تسلم كرة من الهولندي فرينكي دي يونغ وأسكنها الشباك في الدقيقة 49.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ليواصل برشلونة مشواره الأوروبي بفضل فوزه إيابا بينما ودع غالاطة سراي المسابقة بعد أداء جيد سجل من خلاله نتائج إيجابية أمام فرق أوروبية كبيرة.

يذكر أن مواجهة الذهاب في كتالونيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.