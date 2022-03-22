ملعب غلاطة سراي التركي يدخل موسوعة غينيس بأقوى طاقة شمسية

دخل ملعب نيف معقل نادي غلاطة سراي التركي لكرة القدم، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أقوى ملعب يعمل بالطاقة الشمسية.

وتم الإعلان عن تسجيل اسم الملعب في موسوعة غينيس، خلال مؤتمر صحفي أقيم في ملعب نيف بمدينة إسطنبول، الثلاثاء.

وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس النادي براق ألماس، ومساعده بيكم كاني، وعدد من الإداريين.

وقال ألماس، في المؤتمر الصحفي، إن نشر ألواح الطاقة الشمسية في سقف الملعب بدأ في عهد الرئيس السابق للنادي مصطفى جنكيز.

وأضاف أن إدارته واصلت جهود سابقتها وتم الانتهاء من المشروع ليصبح ملعب "نيف" هو الأقوى في العالم من ناحية العمل بالطاقة الشمسية.

وتابع: "المشروع سيوفر على النادي أعباء مالية كبيرة، وأشكر كل من ساهم في نجاح هذا المشروع من إداريين وعمال وتقنيين".

من جانب آخر، قالت ممثلة موسوعة غينيس في تركيا شيدا سوباشي، إن الرقم القياسي انتقل من البرازيل إلى تركيا.

وأضافت أن ملعب نيف بات الأفضل من حيث الطاقة الشمسية، مشيرة أن المشروع مكون من 10 آلاف و404 لوحات قادرة على إنتاج 4.3 ميغاواط من الكهرباء.