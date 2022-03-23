تركيا تقدم طلبا لـ "يويفا" لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، تلقيه طلبا من تركيا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لنسختي 2028 أو 2032، في ملف مشترك مع روسيا.

وذكر "يويفا" في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، أنه بالإضافة للملف المشترك بين إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا لاستضافة يورو 2028، تقدمت كل من روسيا وتركيا بملف استضافة يورو 2028 أو يورو 2032، فيما تقدمت إيطاليا بطلب استضافة يورو 2032.

وأشار الاتحاد القاري في بيانه إلى أن "تحديد البلد المضيف" للمسابقتين "سيتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر من عام 2023".

ويأتي ترشح روسيا لاستضافة حدث كروي كبير في القارة العجوز بالتزامن مع تسليط الاتحادين الدولي والأوروبي عدة عقوبات قاسية بحق الكرة الروسية، وذلك على خلفية قيام موسكو بعملية عسكرية في جارتها أوكرانيا.

وفي 28 فبراير الماضي، تم استبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية.

بالمقابل تتطلع تركيا للفوز بحق احتضان بطولة من حجم كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها، مع العلم أنها نظمت عديد الأحداث العالمية في مسابقات ورياضات أخرى.