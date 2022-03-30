هل يتخلى الفيفا عن فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين؟

لن يطرح اقتراح اقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين بدلا من أربع على جدول أعمال كونغرس الاتحاد الدولي المنعقد الخميس في الدوحة، وسط معارضة شديدة للفكرة وتحديدا من أوروبا وأميركا الجنوبية.

وفي وقت لم تبدأ أي "محادثات ملموسة"، بدأت الاتحادات القارية تفكّر بنسخة جديدة من كأس القارات تضم منتخبات من أميركا الجنوبية واوروبا بحسب مصادر مقرّبة من المفاوضات.

وهناك امكانية البحث في توسيع مسابقة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من قارة كونميبول، بحسب ما أشارت المصادر.

أما البند الاساسي على أجندة فيفا فهو بحث العقوبات المفروضة على كرة القدم الروسية.

وكانت روسيا استبعدت من سباق التأهل الى مونديال قطر بعد دخولها اوكرانيا من الاتحادين الدولي والقاري.

وسيتم دعوة الأعضاء لدعم الاستبعاد في المؤتمر.

وقال مسؤول كرة قدم رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" شرط عدم الكشف عن هويته "لن يحدث ذلك أبدا".

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين هذا الشهر إن إقامة كأس العالم مرة كل سنتين "ليست حاصلة" وفيفا يدرك ذلك تماما.

أطلق فيفا حملة ضخمة لإقناع أعضائه بأن كأس العالم كل عامين سيجلب لهم أموالاً ومكانة إضافية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، وعد الاتحاد الدولي بتوزيع بمبلغ 19 مليون دولار إضافي كل أربع سنوات لكل اتحاد وطني في حين أن مدفوعاته "التضامنية" سترتفع "على الارجح" من ستة إلى 25 مليون دولار إذا تم اعتماد الفكرة.

نفى فيفا أنه كان يهدف ببساطة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات، وأصر على أنه سيعطي المزيد من الفرص للاعبين للتألق على المسرح العالمي في الوقت الذي يتم تنظيمه مع فترات راحة أقل في البطولات المحلية.

من المحتمل أن يضاعف فيفا ايراداته المقدرة بستة مليارات دولار كل أربع سنوات، وفقًا لدراسة أجراها.

لكن رابطة الأندية الأوروبية ومنتدى الدوريات العالمية الذي يضم 42 بطولة محلية كبرى، عارضا الفكرة أيضا. في المقابل، اعرب اللاعبون وروابط المشجعين عن قلقهم بشأن التأثير الذهني والبدني على اللاعبين والتأثير ايضا على مدخرات انصار اللعبة الذين يدخرون حتى يتمكنوا من السفر إلى النهائيات كل أربع سنوات.