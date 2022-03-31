التركية ياسمين يغيت تفوز بذهبية بطولة أوروبا للمصارعة

فازت المصارعة التركية ياسمين يغيت، الخميس، بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة لوزن 76 كيلو غرام.

وتغلبت يغيت في الدور النهائي للبطولة التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، على الإستونية إيب ماي.

وبتغلبها على منافستها بنتيجة 3ـ1، حققت يغيت فوزها الخامس في تاريخ مسيرتها الرياضية في فئة الكبار ببطولة أوروبا للمصارعة.

وكانت يغيت تغلبت على البلغارية ماريا جيرجينوفا بنتيجة (10-0) في الدور ربع النهائي، وفازت في مباراة نصف النهائي على المجرية برنارت ناغي بالضغط.

وفي وقت سابق الخميس، فازت المصارعة التركية إيفين دميرهان يافوز، بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة لوزن 50 كيلو غرام، بعد تغلبها على البلغارية ميغلينا جورغييفا.