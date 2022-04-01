أردوغان يهنئ تركيات فزن بميداليات في بطولة أوروبا للمصارعة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهانيه إلى رياضيات تركيات فزن بميداليات في بطولة أوروبا للمصارعة المقامة في المجر.

وقال أردوغان في تغريدة، مساء الخميس، "أهنئ من أعماق قلبي لاعباتنا إيفين دميرهان يافوز، وياسمين يغيت، الفائزتين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة، وبديهة غون، الفائزة بالميدالية البرونزية".

وفي وقت سابق، فازت دميرهان يافوز، بذهبية وزن 50 كلغ، إثر تغلبها على البلغارية ميغلينا جورغييفا، فيما فازت يغيت، بذهبية وزن 76 كلغ، إثر تغلبها على الإستونية إيب ماي.

وتوجت غون بالميدالية البرونزية لوزن 55 كلغ إثر فوزها على منافستها السويدية نيو إيلونا بيرغمان.