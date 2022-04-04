إسطنبول باشاك شهير ينتصر على ملاطية سبور بهدفٍ وحيد

انتصر إسطنبول باشاك شهير على ضيفه ملاطية سبور بهدفٍ دون مقابل، الاثنين، في ختام الجولة 31 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 26، وأحرزه الصربي دانييل أليكستش بصناعة من المصري محمود تريزيغيه.

وبهذا حقق فريق باشاك شهير فوزه الأول بعد أربع هزائم وتعادل، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة وضعته بالمركز الخامس.

بالمقابل تكبد ملاطية سبور خسارته الـ 21 في الدوري هذا الموسم وظل يعاني في المركز العشرين والأخير بـ 20 نقطة فقط حصدها من 5 انتصارات و5 تعادلات.

وفي لقاء آخر جرى بنفس التوقيت، تعادل هاطاي سبور على أرضه مع أضنة دمير سبور بدون أهداف.

وبات في رصيد أضنة دمير سبور 49 نقطة في المركز السادس متقدما على هاطاي سبور السابع بنقطة واحدة.