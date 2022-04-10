انطلاق سباق الرئاسة التركية الـ57 للدراجات الهوائية

انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من منافسات سباق الرئاسة التركية الـ57 للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، في ولاية موغلا.

وشارك في إطلاق شارة السباق مدير عام شؤون الموظفين والمبادئ في الرئاسة التركية بلال شنتورك، ووالي موغلا أورهان طاولي، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات الهوائية أمين مفتي أوغلو.

وبدأت المرحلة الأولى للسباق والبالغة مسافتها 207 كيلومترات، من "ميدان إسقاله" في قضاء "بودروم" التابع لموغلا جنوب غربي البلاد، بمشاركة 167 رياضيا من 25 فريقا.

ومن المقرر أن يصل الرياضيون في إطار المرحلة الأولى إلى قضاء "كوش أداسي" التابع لولاية أيدن غربي تركيا عبر طريق تحيط به أبرز المعالم التاريخية والطبيعية.

وتنتهي المرحلة الأولى من السابق أمام ميناء "كوش أداسي".

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز على طابع دولي عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

وهو السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم.

وتختتم فعاليات السباق بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الجاري.

وسينتقل المتسابقون بين قارتي آسيا وأوروبا 3 مرات خلال السباق، حيث سيمرون عبر جسر جناق قلعة 1915 في الجولة السادسة، فضلا عن المرور من جسر شهداء 15 تموز، ونفق أوراسيا، في الجولة الأخيرة بإسطنبول.