تركيا.. انطلاق الجولة السادسة من سباق الرئاسة للدراجات الهوائية

انطلقت في ولاية باليكسير غربي تركيا، الجمعة، الجولة السادسة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية.

وأطلقت صافرة الانطلاق من منطقة "أدرميت"، حيث سيتجه المتسابقون نحو منطقة "أجا أبات" بولاية جناق قلعة المجاورة.

ومن المقرر أن يقطع المتسابقون في الجولة السادسة 204.6 كيلو مترات، بمشاركة 157 دراجا من 25 فريقا.

ومن المتوقع أن تنتهي الجولة السادسة بحدود الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة.

والأحد، انطلقت المرحلة الأولى من منافسات النسخة الـ57 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

ويعد السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم.

وتختتم فعاليات السباق بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الجاري.