تركيا.. انطلاق المرحلة الـ7 من سباق الرئاسة للدراجات الهوائية بنسخته الـ57

انطلقت، السبت، منافسات المرحلة السابعة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye) بنسخته الـ 57.

وانطلق سباق المرحلة السابعة من قضاء غاليبولي بولاية جناق قلعة (شمال غرب) ويختتم في ولاية تكيرداغ.

ويشارك في هذه المرحلة 153 دراجا من 24 فريقا، سيقطعون مسافة 135.8 كلم.

والأحد، انطلقت المرحلة الأولى من منافسات النسخة الـ57 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز طابعا دوليا عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

ويعد السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم، وتختتم فعالياته بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري.