النيوزيلندي بيفين يفوز بسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية

فاز النيوزيلندي باتريك بيفين، الأحد، بسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye) في نسخته الـ 57، بعدما أدت الأحوال الجوية في مدينة إسطنبول إلى إلغاء الجولة الأخيرة من السباق.

وبعد قطع المتسابقين 25 كيلومترا من أصل 141.1 كيلومترا في المرحلة الثامنة والأخيرة بإسطنبول، تم إلغاء الجولة بسبب هطول الأمطار في المدينة.

وتصدر النيوزيلندي باتريك بيفين، من فريق (Israel-Premier Tech) الترتيب العام للسباق ليحمل بذلك لقب البطولة، فيما حل الأسترالي جاي فيني من فريق (Alpecin-Fenix) البلجيكي ثانيا.

وجاء في المركز الثالث الدراج الأرجنتيني إدواردو سيبولفيدا وينتمى لفريق (Drone Hopper-Androni Giocattoli) الإيطالي.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم "سباق مرمرة"، وحاز على طابع دولي عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966