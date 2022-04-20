قطر: كأس العالم 2022 بطولة لكل العرب

قال مسؤول قطري إن كأس العالم المنتظر تنظيمه أواخر العام الجاري في بلاده هو بطولة لكل العرب.

جاء ذلك في تصريح لمحمد راشد الخنجي، خبير الإعلام المحلي والإقليمي باللجنة العليا للمشاريع والإرث الحكومي نشره موقع اللجنة الثلاثاء.

وقال المسؤول في اللجنة: "المونديال سيكون إنجازاً حقيقياً من كافة الجوانب، لما يحمله من إرث مستدام للأجيال المقبلة في قطر ودول المنطقة".

وتابع: "العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر"، مشيرا إلى تصاعد وتيرة العمل مع الاقتراب من موعد البطولة.

وبشأن الترتيبات الإعلامية لبطولة كأس العالم، أعرب الخنجي عن تطلعه لدعوة أكبر عدد من وسائل الإعلام العربية والإقليمية.

وقال: "نتطلع على المستوى العربي إلى رؤية ومشاركة وسائل الإعلام الكبيرة مثل وكالات الأنباء والصحف والقنوات العربية المختلفة".

ومضى قائلا: "نحن نتمنى أن يتواجدوا في البطولة ليعيشوا معنا أجواء الحدث، وينقلوا للجماهير العربية كل تفاصيل المونديال".

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2010، فازت قطر بحق استضافة البطولة، التي ستقام بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.