مهرجان الطرق الوعرة يبدأ في دوزجة ويستمر ليومين

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان سباقات الطرق الوعرة Düzce Off-Road في ولاية دوزجة في شمال تركيا، بمشاركة 200 رياضي و100 مركبة من ولايات تركية مختلفة.

وشهدت منافسات اليوم الأول لحظات حماسية، حيث حاول المشاركون عبور طرقات وعرة فيما علقت بعض السيارات في الوحل.

وفي تصريح للأناضول، قال محمد ألبيرق، رئيس نادي دوزجة لسباقات الطرق الوعرة "DÜSOF"، إن المهرجان يشهد منافسات ممتعة.

وأعرب عن شكره للمشاركين والجماهير التي حرصت على حضور المهرجان ومتابعة المنافسات المقامة في أحضان الطبيعة.

ويختتم المهرجان المقام في قضاء غولياكا غداً الأحد، بتوزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات.