مونديال 2022.. الفيفا يؤكد رفض طلب الجزائر الاستئناف ضد الكاميرون

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاستئناف الذي تقدم به نظيره الجزائري لإعادة مباراة المنتخب ضد الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، مؤكدًا أن "الملف قد أغلق".

وكان "محاربو الصحراء" فازوا 1-صفر في الكاميرون ولكنهم خسروا 2-1 بعد التمديد في الإياب بهدف في الرمق الأخير بعدما سجلوا هدفًا في الدقيقة 118 كان كفيلاً بإيصالهم إلى المونديال القطري نهاية العام الجاري.

في 31 آذار/مارس، أعلن الاتحاد الجزائري تقديم استئناف إلى فيفا وطلب إعادة المباراة بسبب "التحكيم الفضائحي" للحكم الغامبي باكاري غاساما.

لكن لجنة الحكام في فيفا رفضت هذا الطلب وفقًا لبريد نشره السبت الاتحاد الجزائري.

وقالت اللجنة "نأسف لأنه، وفقًا لتقييمكم، قد يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار المباراة (...) تم التدقيق بجميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة بعناية من حكام الفيديو، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو المساعد".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد فيفا أن الاتحاد الجزائري قدم شكوى للجنة الانضباط الخاصة بالهيئة الدولية وطلب الحصول على ملاحظات لجنة الحكام.

وقال متحدث باسم الفيفا السبت "رد الفيفا على الاتحاد الجزائري حول هذين الموضوعين والملف بالنسبة له مغلق".

وانتقد المدير الفني الجزائري جمال بلماضي مرارًا التحكيم في هذه المباراة بشكل خاص وفي القارة الإفريقية بشكل عام.

كما غرم الفيفا الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات وإشعال قنابل دخانية خلال إياب الملحق في البليدة.