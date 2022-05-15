تركيا وقطر تبحثان الإجراءات الأمنية المشتركة لبطولة كأس العالم 2022

عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع اللواء القطري عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا 2022، اجتماعا عبر اتصال مرئي، لبحث الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي نائب وزير الداخلية محترم إنجة والمدير العام للأمن محمد آقطاش ورئيس دائرة الأمن بالمديرية جنيد أونال، وومدير العلاقات الخارجية بالمديرية ظفر أرسين، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الداخلية سيزار إشيق طاش.

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر بـ 18 ديسمبر/كانون الأول 2022

وسبق للوزير صويلو أن صرح في ديسمبر الماضي أن تركيا تعتزم إرسال 3 آلاف شرطي للمساهمة في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم في قطر.