التركية دمير تتوج ببطولة العالم للملاكمة وزن "+81" كغ

توّجت الملاكمة التركية، شَن نور دمير، الجمعة، ببطولة العالم للسيدات وزن"+81" كغ التي استضافتها مدينة إسطنبول.

وخرجت دمير إلى الحلبة في نهائي وزن "+81" كغ باليوم الأخير من البطولة، لتواجه منافستها المغربية خديجة المرضي.

وبدأت المنافسة بحركات حذرة من كلا الملاكمتين، تحولت لاحقا إلى منافسة حامية الوطيس.

وفي الجولة الأولى، تمكنت الملاكمة المغربية من التقدم على منافستها التركية بنتيجة 3-2.

إلا أن التركية دمير استعادت توازنها في الجولة الثانية، فوجّهت لكمة لمنافستها أوقعتها أرضا، وفرضت سيطرتها على سير المباراة عبر إنهاء هذه الجولة بنتيجة 4-1.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، واصلت الملاكمة التركية بسط سيطرتها على مجرى المنافسة، لتختتم المنافسة بنتيجة 4-1، بعدما أنهت الجولة الأخيرة بالنتيجة ذاتها.

وبهذه النتيجة، حصلت اللاعبة التركية على ذهبية وزن "+81" كغ، لتتوج ببطولة العالم للسيدات.

وفي السياق نفسه، فاز الفريق التركي ببطولة العالم للملاكمة للسيدات بحسب الترتيب العام، وجاء الفوز التركي المستحق بعدما حصل على 5 ميداليات ذهبية، وبرونزيتين.