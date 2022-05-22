القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

فوز فريق "وقف بنك" التركي للسيدات بدوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.05.2022 22:49
فوز فريق وقف بنك التركي للسيدات بدوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة

توّج فريق نادي "وقف بنك" التركي بدوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على فريق إيموكو فولي الإيطالي في المباراة النهائية بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا بنتيجة 3-1.

وأنهت سيدات "وقف بنك" التركي الشوط الأول بنتيجة 25-22، وحافظن على تقدمهن في الشوط الثاني الذي انتهى بنتيجة 25-21.

أما الشوط الثالث فتمكن الفريق الإيطالي من إنهاء الشوط بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الرابع تمكن الفريق التركي مع أداء لافت للاعبة زهراء غوناش من الفوز بنتيجة 25-21 لتصبح النتيجة النهائية 3-1.

وبهذا اللقب رفعت سيدات نادي "وقف بنك" رصيدهن إلى 5 بطولات، والكأس الحادي عشر على المستوى الدولي.

ويعد موسم 2021-2022 ذهبيا بالنسبة لسيدات "وقف بنك" بإحرازهن الكأس الخامسة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

وفي آخر 11 عاما، توجت الأندية التركية بدوري أبطال أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 7 مرات.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق حصد ميلان لقبه الـ 19 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد،...
مختارات