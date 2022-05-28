تركيا تحرز ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للكاراتيه المقامة في غازي عنتاب

أحرز التركي أرمان ألتمور ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للكاراتيه التي تنظمها ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

والتقى ألتمور، السبت، منافسه البريطاني براندون بريان ويلكينز، في نهائي فئة الكوميتيه رجال لوزن 75 كغ.

وحصد ألتمور الميدالية الذهبية بعد أن فاز في المباراة بنتيجة 3-1 ليهدي بذلك الذهبية الثانية لتركيا اليوم.

هذا وقد أحرزت شقيقته "أدا ألتمور" ذهبية في فئة الكوميتيه سيدات.

والتقت أدا ألتمور، السبت، منافستها السلوفاكية ميروسلافا كوبونوفا، في نهائي فئة الكوميتيه سيدات لوزن 68 كغ.

وأنهت ألتمور المباراة بنتيجة 2-0 لتحصد بذلك الميدالية الذهبية.