الاحتفالات تعم المغرب بتتويج فريق الوداد بطلا لدوري أبطال إفريقيا

فرحة كبيرة يعيشها المغاربة لتتويج فريقهم الوداد المغربي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الأهلي المصري مساء أمس.

وفاز الوداد الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري بهدفين نظيفين، على ملعب "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وانطلقت الاحتفالات من داخل ملعب الدار البيضاء، لتنتقل إلى شوارع المدينة وباقي المدن الأخرى.

وبحسب مقاطع فيديو بثها جمهور الوداد، جاب المواطنون الطرقات بالسيارات، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، وفضل آخرون الاحتفال بساحات المدن الكبرى مثل شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وفاس (شمال).

وعرفت بداية اللقاء سيطرة كاملة للفريق الودادي الذي هاجم بكثافة عددية في الخط الأمامي، وحضر أول تهديد على مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 10 من كرة قوية صوبها الكونغولي مبينزا كاريل ردتها العارضة.

وأثمر ضغط الوداد عن هدف أول جاء في الدقيقة 15 إثر كرة تسلمها المهاجم زهير المترجي في منتصف ملعب الخصم، هيأها لنفسه وسددها قوية عن بعد 29 مترا سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الأهلي.

ونجح الوداد في الحفاظ على توازنه وتسيير المباراة كما خطط لها المدرب وليد الركراكي، ليسجل المترجي هدفه الثاني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

التتويج هو الثالث للوداد الرياضي، الذي حصد اللقب الأول له في 1992 على حساب الهلال السوداني، قبل أن ينال اللقب الثاني عام 2017 أمام الأهلي أيضا.

بالمقابل فشل الأهلي في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات التتويج بكأس المسابقة القارية التي حملها الفريق المصري في عشر مناسبات سابقة.