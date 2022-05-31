مُسِّنة تبلغ 103 أعوام تسجل رقماً قياسياً عالمياً في القفز بالمظلة

حققت سيدة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص معمر في إكمال قفزة بالمظلة الترادفية يوم الأحد، واصفةً التجربة بأنها إيجابية بغض النظر عن ضعف بصرها.

وقال روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة" مضيفةً أن "كل شيء سار كما هو مخطط له".

ووسط دهشة العائلة والأصدقاء أكملت لارسون قفزتها التي قامت بها برفقة المظلي يواكيم جوهانسون في مدينة موتالا على بعد 240 كيلومتراً جنوب غرب ستوكهولم.

وهبط الثنائي إلى الأرض بسلاسة، حيث هرع المساعدون للإطمئنان على لارسون ومساعدتها على النهوض.

وعندما سئلت العجوز عما رأت وشعرت عند التحليق، أجابت:"أنا لا أرى بشكل جيد، لكني شعرت بالارتياح" مؤكدةً أنها تحب أن تنزلق ببطء من مكان مرتفع وقالت:"أعتقد أنه شعور جميل".

وحضر الحدث مسؤول من كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل القفزة حيث حطمت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و 259 يوماً، الرقم القياسي السابق البالغ 103 أعوام و 181 يوماً.

هذا وقد احتفلت صاحبة الرقم القياسي الجديد بالقفزة المميزة "بكعكة صغيرة".