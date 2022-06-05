أمم أوروبا.. الفريق التركي يفوز على جزر الفاروه برباعية

حققت تركيا فوزا كبيرا على ضيفتها جزر الفاروه بأربعة أهداف دون رد في مستهل مشوارها بمسابقة دوري الأمم الأوروبية في المجموعة الأولى من المستوى الثالث.

أنهى المنتخب التركي شوط المباراة الأول بتقدم مستحق بفضل هدف أحرزه جنكيز أوندير في الدقيقة 37، قبل أن يُعزز خليل درويش أوغلو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبقي الأتراك مسيطرين على مجريات اللعب إلى أن أمن المهاجم سيردار دورسون الفوز بهدف ثالث وقع عليه في الدقيقة 82، أتبعه المدافع ميريح ديميرال بالهدف الرابع مع حلول الدقيقة 85.

وتصدرت تركيا ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على لوكسمبورغ التي هزمت ليتوانيا بهدفين نظيفين واحتلت المركز الثاني.