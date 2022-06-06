تمثال "نطحة رأس" زيدان يقف مجدداً في المتحف الرياضي القطري

أعلن مجلس أمناء متاحف قطر أنهم سيعيدون تثبيت تمثال "نطحة رأس" قام بها الفرنسي زين الدين زيدان ضد الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006 في كرة القدم، بالمتحف الرياضي الجديد في قطر، بعد أن كان أزيل من كورنيش الدوحة عام 2013.

واشترت هيئة متاحف قطر التمثال البرونزي بارتفاع خمسة أمتار للفنان الفرنسي الجزائري الأصل عادل عبد الصمد في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر "شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيتم نقله. نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1" الذي افتتح في نهاية آذار/مارس الماضي.

وتابعت "مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي على الرياضيين في البطولات الكبرى وأهمية التطرّق لمسائل الصحة العقلية".

وتجسّد المنحوتة اللحظة التي أذهلت الجميع عندما قام زيدان بنطح المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، قبل أن يُطرد وتحرز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.

وأضافت الشيخة المياسة "الفن مثل أي شيء آخر هو مسألة ذوق"، مضيفة ان "المجتمعات تتطوّر.. يمكن للناس أن يبدؤوا بانتقاد شيء معيّن قبل فهمه والاعتياد عليه".

وكانت 14 منحوتة برونزية عملاقة للفنان البريطاني داميان هيرست، تركّز على مراحل نمو الجنين من الاخصاب حتى الولادة، بقيت مغطاة أمام مستشفى قيد الانشاء في قطر بين 2013 و2018.

ويتضمن التقويم الثقافي للامارة الغنية بالغاز، من بين أشياء أخرى، معرضاً مخصصاً لكرة القدم في متحف الرياضة بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر إعادة افتتاح متحف الفنون الاسلامية في تشرين الاول/اكتوبر.