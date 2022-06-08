رسالة غير مباشرة من ماكرون إلى زيدان لقيادة الدوري الفرنسي

تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لو "يعود" الأسطورة زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي "من أجل تألق فرنسا"، بحسب ما قال عبر "راديو مونتي كارلو"، مضيفاً أنه من المعجبين بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني.

وقال ماكرون الأربعاء إن رؤية المدرّب الفرنسي (49 عاماً) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حالياً، سيكون "رائعاً".

وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب "لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيراً لاعباً ومدرباً".

وأضاف ماكرون الذي يشجّع نادي مرسيليا "نريد حقاً أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيراً لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً".