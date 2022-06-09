نبذة عن التعاون التركي القطري في مجال تأمين العرس الكروي لمونديال 2022

في تكثيف لتعاون تركيا مع قطر لتأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عرس الكرة المستديرة كما يقال، اختتم نائب وزير الداخلية التركي محترم إنجة زيارة للدوحة أمس بحث خلالها مع مسؤولين قطريين تعزيز التعاون الأمني قبل البطولة التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وزيارة إنجة، التي بدأها الأحد، أحدث حلقة في سلسلة اتصالات ولقاءات بين مسؤولين أتراك وقطريين بحثت التعاون في تأمين البطولة التي تقام بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

وهذا التعاون الأمني المكثف والمميز يمثل أحد أوجه علاقات استراتيجية بين تركيا وقطر في المجالات كافة.

وترصد الأناضول في هذا الإطار أبرز المحطات ضمن مسار طويل من التعاون بين البلدين لتأمين المونديال المرتقب:

** زيارات ولقاءات

في 5 يونيو/ حزيران الجاري، التقى نائب وزير الداخلية التركي مع رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، وهي اللجنة الرسمية المسؤولة عن تأمين المونديال.

كما زار كل من إنجة والسفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، المنشآت التي ستقطن فيها عناصر من الشرطة التركية من المقرر أن تشارك في تأمين البطولة.

وتفقدا كذلك ملعب "البيت" وهو أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة.

وقال كوكصو، عبر توتير: "نؤكد مواصلة العمل لدعم قطر الصديقة والشقيقة التي ستستضيف مونديال 2022".

وفي 15 مايو/ أيار الماضي، بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو واللواء الأنصاري، عبر اتصال مرئي، التدابير الأمنية خلال البطولة التي يشارك فيها 32 منتخبا.

** قوات تركية

في 9 ديسمبر 2021، أعلن وزير الداخلية التركي أن أنقرة سترسل ثلاثة آلاف شرطي إلى قطر للمشاركة في تأمين المونديال، وألمح إلى إمكانية زيادة العدد في ظل مشاورات متواصلة مع الدوحة.

هؤلاء العناصر هم من وحدات مكافحة الشغب والعمليات الخاصة وخبراء تفكيك الألغام، وسيصطحبون معهم كلابا بوليسية مدربة.

وفي 8 ديسمبر 2021، قال السفير التركي لدى الدوحة إن الرئيس رجب طيب أردوغان "أعطى أوامره بتنفيذ كل ما تطلبه قطر لضمان نجاح تنظيم كأس العالم".

ولفت كوكصو، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إلى أن وزارتي الداخلية التركية والقطرية وقعتا اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى تتضمن مشاركة أنقرة في التنظيم الأمني للمونديال.

وجاء تصريح كوكصو على هامش زيارة الرئيس أردوغان للدوحة، حيث حضر الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وخلال هذا الاجتماع، وقع البلدان 15 اتفاقية بينها بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب نوايا خاص بالتعاون في تنفيذ الفعاليات الكبرى.

كما وقعت كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ بوزارة الداخلية التركية، خطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث.

ومنذ 2019، استفاد 791 قطريا من برامج تدريبية نظمتها المديرية العامة للأمن التركي في مجالات الأمن الرياضي والتدخل في الأحداث الجماعية وحماية المنشآت ضد الممارسات الإرهابية.

** اتفاقية تأمين

في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وقعت أنقرة والدوحة اتفاقية للتعاون بشأن التدابير الأمنية الخاصة بالمونديال، تحت اسم "خطاب النوايا بشأن التعاون في تنفيذ الفعاليات الكبرى".

ووقع الاتفاقية في أنقرة كل من إنجة، ورئيس اللجنة الأمنية القطرية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث اللواء إبراهيم خليل المهندي.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تدابير مكافحة الجريمة خلال الفعاليات الكبرى وتدابير مكافحة الإرهاب والمشاركة في البعثات الميدانية ذات الصلة باستضافة الفعاليات الضخمة.

كما يتبادلان الزيارات الاستكشافية والاجتماعات الثنائية والخبرات على المستويات المهنية والتقنية والقيادية، بجانب تنظيم دورات وتدريبات وتقاسم الدعوات إلى الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات.