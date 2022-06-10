في ثاني أيامه.. إقبال كبير على مهرجان الرياضات التقليدية بإسطنبول

تتواصل فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة للمهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، في إسطنبول.

ويقام المهرجان في مطار أتاتورك، ويتضمن أجنحة أقامتها بلديات ولايات وأقضية تركية عديدة للمساهمة في التعريف بثقافة مناطقها والترويج السياحي لها.

وفي تصريح للأناضول، أعرب مدير السياحة والترويج ببلدية ولاية ملاطية (شرق)، صافاش قازانجي أوغلو، عن سعادته بالإقبال الكبير من المواطنين بالمهرجان والخيمة التي أقامتها بلديتهم للتعريف بالمقومات الثقافية والسياحية لملاطية.

ولفت قازانجي أوغلو إلى أن اتخاذ المهرجان بعدا دوليا يزيد من أهميته.

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على زيارة جناحهم لا سيما من قبل الطلاب.

وقدم الحرفي أنصار غولر المتخصص في الفنون اليدوية التقليدية عرضا لزوار جناح بلدية ملاطية، حول صناعة السبحات.

وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، فعاليات النسخة الخامسة للمهرجان الثقافي للرياضات التقليدية، الذي ينظّمه "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية".

وينظم المهرجان في مطار أتاتورك الدولي بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويستمر 4 أيام متتالية، ويتخلل المهرجان أكثر من 50 ورشة في فنون مختلفة، إلى جانب أنشطة استعراضية ومنافسات رياضية حماسية عدة مثل الرماية، ورمي السهام من على الخيول، والمصارعة، وغيرها.