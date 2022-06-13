قدم.. "فاتح قرا جمرك" يُعلن تعيين الإيطالي بيرلو مدربا للفريق

أعلن نادي فاتح قرا جمرك، الأحد، تعاقده مع الإيطالي أندريا بيرلو ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول في الموسم القادم.

وكتب نادي مدينة إسطنبول على حسابه في تويتر: "وقّع بيرلو عقدًا لتدريب قرا جمرك لمدة عام اعتبارا من الأول من تموز/يوليو".

وسبق لبيرلو (43 عاما) أن درب نادي يوفنتوس في الموسم قبل الماضي وقاده لتحقيق لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي.

وفي صيف 2021 استغنت إدارة يوفنتوس عن بيرلو بسبب سوء النتائج في الدوري الإيطالي الذي أنهاه بالمركز الرابع، وخروجه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وقبل توجهه للتدريب، كان بيرلو من أبرز نجوم الكرة الإيطالية والعالمية، حيث لعب لأندية كبرى أمثال ميلان ويوفنتوس وحقق معهما عديد الألقاب، كما كأن أحد عناصر المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم في 2006.