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دوري الأمم الأوروبية.. تركيا تهزم ليتوانيا في مباراة الإياب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.06.2022 09:38
من المباراة الأناضول من المباراة (الأناضول)

جدد منتخب تركيا تفوقه على ضيفه الليتواني وهزمه بهدفين دون مقابل، الثلاثاء، ضمن المجموعة الأولى من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وحملت ثنائية الأتراك توقيع كل من كان إيهان وهاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء، في الدقيقتين 38 و54.

والثلاثاء الفائت، أمطرت تركيا شباك ليتوانيا بسداسية نظيفة في لقاء الذهاب بين الطرفين على أرض الأخيرة.

وعززت تركيا موقعها في قمة ترتيب المجموعة بـ 12 نقطة من أربع انتصارات كاملة، ثم تأتي لوكسمبورغ بالمركز الثاني بـ 7 نقاط، وجزر الفارو ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا ليتوانيا دون أي نقطة.

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