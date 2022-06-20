اتحاد السباحة الدولي يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في البطولات

قرر الاتحاد الدولي للسباحة فينا، حظر اللاعبات المتحولات جنسيًا من المشاركة في مسابقات السباحة النسائية.

واتخذ القرار بعد موافقة 71.5 بالمئة من المشاركين في المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد (مقره سويسرا) الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست، أمس الأحد.

ويعد هذا التصويت أحدث معركة مستمرة حول أحقية مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات.

وقال الاتحاد في بيان، إنه كان ضروريا الاعتماد على السمات المرتبطة بالجنس لتحديد معايير أهلية الرياضيين بسبب فجوة الأداء التي تظهر بين الذكور والإناث خلال فترة البلوغ.

وأضاف: "دون معايير الأهلية القائمة على الجنس البيولوجي أو الصفات المرتبطة بالجنس، من غير المرجح أن نرى إناثًا بيولوجيات في النهائيات أو على منصات التتويج أو في مواقع البطولة".

من جهته، قال الكويتي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة في البيان: "علينا حماية حقوق رياضيينا في المنافسة، لكن علينا أيضا الحفاظ على عدالة المنافسات لاسيما بين السيدات في مسابقات الاتحاد الدولي للسباحة"، حسب الصحيفة.

وفي السياق، شدد الاتحاد الدولي للسباحة على أن القرار اتخذ بالتشاور مع خبراء رياضيين وعلميين وقانونيين.