أدرنة تشهد فعاليات اليوم الثاني من بطولة مصارعة الزيت التاريخية

تستمر منافسات بطولة "مصارعة الزيت" التاريخية بنسختها الـ661، لليوم الثاني على التوالي في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، وسط حضور محلي وأجنبي مميز.

ويشارك في منافسات اليوم الثاني، السبت، 86 مصارعا، على أن تختتم فعاليات البطولة غدا الأحد.

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا تقام مسابقاتها بشكل دوري في قضاء "قرق بنار"، وسميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

ومصارعة الزيت من الرياضات القديمة في القضاء الذي كانت تنتشر فيه القصور الصيفية للسلاطين العثمانيين، وما تزال تلك الرياضة قائمة حتى اليوم.