تركيا تفوز بفضية في رفع أثقال سيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط

فازت الرباعة التركية نوراي غونغور لفنت بالميدالية الفضية في مسابقة النتر بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.
وأحرزت لفنت الميدالية الفضية برفعها وزن 122 كيلو غراما بمسابقة النتر للسيدات.
فيما حققت المصرية نعمة سعيد المركز الأول برفعها 125 كيلو غراما وجاءت الجزائرية مغنية حمادي في المركز الثالث.
وحققت لفنت أيضا الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف برفعها 99 كيلو غراما، فيما حلت المصرية سعيد بالمركز الأول برفعها وزن 101 كيلو غرام والجزائرية في المركز الثاني برفعها لوزن 100 كيلو غرام.