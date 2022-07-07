الجزائر.. اختتام الدورة الـ 19 لألعاب المتوسط

اختتمت مساء الأربعاء، الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها مدينة وهران غربي الجزائر، على مدى 10 أيام من المنافسة في مختلف أنواع الرياضة.

وأقيم حفل اختتام ضخم في الملعب الرئيسي، غلب عليه الطابع الموسيقي والفني.

وتضمّن الحفل الختامي تسليم إيطاليا المشعل، لاحتضان الدورة المقبلة من البطولة المقررة في مدينة "تارانتو" (جنوب) صيف العام 2026.

ووفق الحصيلة النهائية لنتائج ألعاب البحر الأبيض المتوسط - دورة وهران 2022، تصدّرت إيطاليا جدول الترتيب العام ب 159 ميدالية، منها 48 ذهبية.

وحصدت تركيا المركز الثاني بمجموع 108 ميداليات، منها 45 ذهبية، في حين احتلّت فرنسا المركز الثالث بعد أن أحرز رياضيّوها 81 ميدالية، منها 21 ذهبية.

أما الجزائر مضيفة البطولة، فقد سجّلت أفضل مشاركة تاريخية لها في الألعاب، حيث توّجت بـ20 ذهبية من مجموع 53 ميدالية.

وأحيا حفل الاختتام 110 موسيقيين يشكلون أوركسترا سيمفونية مختلطة، مكوّنة من 70 موسيقياً جزائرياً إلى جانب 40 أوروبياً.

وكان حفل الافتتاح قد شهد عروضاً ثقافية تحكي تاريخ وعراقة الجزائر ومدينة وهران.