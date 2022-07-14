نادي إسطنبول باشاك شهير يضم مسعود أوزيل لصفوفه

قدم نادي إسطنبول باشاك شهير، الخميس، لاعبه الجديد مسعود أوزيل إلى وسائل الإعلام والجماهير عقب إعلانه ضم الألماني في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي التركي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة كتب فيها "أهلا وسهلا مسعود أوزيل" وأرفقها بصورة للاعب بالقميص البرتقالي.

وقال إسطنبول باشاك شهير في بيان : "نُرحّب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى له النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق الداكن".

وأضاف: "وقّع نادينا عقدًا لمدة عام واحد مع مسعود أوزيل، الذي لعب مؤخرًا في نادي فنربهتشه الرياضي".

وبدوره غرد مسعود أوزيل على حسابه بصورة يحمل فيها شعار إسطنبول باشاك شهير وعلق عليها بعبارة "فصل جديد".

وجاء التحاق أوزيل بصفوف باشاك شهير بعد فسخ تعاقده مع فنربهتشه بالتراضي في 24 آذار/مارس الماضي.

ونجح أوزيل (33 عاما) في تسجيل 9 أهداف وقام بصناعة 3 أخرى، في 36 مباراة لعبها بقميص فنربهتشه منذ التحاقه به قادما من أرسنال الإنجليزي في 2021.