استقبال حافل لبطلة التنس أنس جابر وسط العاصمة تونس

استقبل مئات تونسيين، الجمعة، بطلة التنس الوطنية أنس جابر، قبالة مسرح البلدية وسط العاصمة، للاحتفال بحصولها على المركز الثاني في بطولة ومبدلون.

وحضرت الجماهير خصيصاً لاستقبال "وزيرة السعادة" وهو اللقب الذي تحظى به بين جماهيرها، ورفع الحضور الأعلام التونسية وسط هتافات مشجعة ومرحّبة.

وقالت جابر في كلمة لها: "أشكر الشعب التونسي الذي طالما ساندي ويشجعني أينما كنت".

وتابعت: "يشرفّني بلوغ نهائيات بطولة ويمبلدون، ولن أقف هنا، سأواصل المشوار وطموحاتي كبيرة".

وأضافت: "ما حققته من نتائج سيدفعني مستقبلاً إلى مزيد العمل بشكل أفضل، خاصةً أنه أمامي الآن تحدٍّ آخر وهو المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس".

والخميس، قلّد الرئيس التونسي قيس سعيد، البطلة جابر، الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة.

وفي 9 يوليو/تموز، حصدت جابر المركز الثاني في نهائيّ ويمبلدون، بعد خسارتها أمام الكازاخية إلينا ريباكينا.

وتعدّ جابر أول لاعبة تنس عربية تلعب نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وتصنّف الثانية عالمياً.