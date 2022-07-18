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3 ذهبيات لتركيا في ختام كأس أوروبا للجودو المقام في المجر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.07.2022 11:31
الفريق التركي للجودو في المجر الأناضول الفريق التركي للجودو في المجر (الأناضول)

حصدت تركيا 3 ميداليات ذهبية وأخرى برونزية، في آخر أيام كأس أوروبا للجودو المقامة فعالياته بالمجر.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للجودو، الأحد، أن الفعالية الرياضية المقامة في مدينة "باكس" المجرية، اختتمت اليوم بعد أن شارك فيها 113 رياضية و260 رياضيا.

وأضاف البيان أن الرياضيين الأتراك المشاركين في منافسات اليوم الأخير من الفعالية، حصدوا 3 ذهبيات وبرونزية.

وبهذا ارتفع إجمالي رصيد الرياضيين الأتراك من الميداليات في المنافسة المذكورة، إلى 9 ميداليات، 5 منها ذهبية، وواحدة فضية و3 برونزية، لتحل تركيا في المركز الأول ضمن البلدان المشاركة بالمنافسة.

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