أردوغان يدعو أمير قطر لحضور الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي

وجّه الرئيس رجب طيب أردوغان الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور الدورة الخامسة من "ألعاب التضامن الإسلامي" التي ستقام في ولاية قونية التركية بين 9 إلى 18 أغسطس/ آب القادم.

جاء ذلك في رسالة خطية للرئيس التركي سلّمها وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو خلال لقائه مع نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، بحسب بيان الديوان الأميري القطري.

واستعرض المسؤولان "سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات الشبابية والرياضية".

وتنظّم ألعاب التضامن الإسلامي متعددة الجنسيات، كل 4 سنوات في إطار دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).

والثلاثاء، وجّه الرئيس التركي الدعوة أيضا لنظيره الإيراني لحضور فعاليات الألعاب.