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السعودية تشارك في ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة قونية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.08.2022 10:40
آخر تحديث في 03.08.2022 10:44
قونية مستعدة لاستضافة ألعاب التضامن الإسلامي IHA قونية مستعدة لاستضافة ألعاب التضامن الإسلامي (IHA)

أعلنت السعودية مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي التي ستقام في مدينة قونية التركية من 9 إلى 18 أغسطس/ آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية، وتحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المملكة "تشارك بأكثر من 130 لاعبا ولاعبة في مسابقات كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية".

وكان من المقرر أن تقام ألعاب التضامن الإسلامي العام الفائت إلا أنها تأجلت لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

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