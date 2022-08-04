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غداً في قونية.. انطلاق سباق الدراجات ضمن بطولة "التضامن الإسلامي"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.08.2022 20:51
غداً في قونية.. انطلاق سباق الدراجات ضمن بطولة التضامن الإسلامي

تنطلق غدا الجمعة منافسات الدراجات الهوائية ضمن بطولة التضامن الإسلامي الخامسة، في ولاية قونية.

هذا وسيتم الافتتاح الرسمي للبطولة الثلاثاء بتاريخ 9 أغسطس/ آب، إلا أن بعضا من منافسات البطولة ستنطلق قبل ذلك، مثل سباق الدراجات.

وتقام فعاليات النسخة الخامسة من هذه الألعاب من 9 إلى 18 أغسطس/ آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

وكان من المقرر أن تقام ألعاب التضامن الإسلامي العام الفائت، إلا أنها تأجلت لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

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