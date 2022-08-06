قدم.. مو صلاح يُنقذ ليفربول من السقوط أمام فولهام

تعادل ليفربول أمام مضيفه فولهام بهدفين لمثلهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وتقدم فولهام أولا عن طريق هدف أحرزه الصربي الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 32، ثم عادل ليفربول النتيجة عند الدقيقة 64 بهدف حمل توقيع الأوروغوياني داروين نونيز، الذي سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد في الدوري الممتاز.

ولم تمض سوى 8 دقائق فقط حتى أعاد ميتروفيتش فريقه للمقدمة من ركلة جزاء ترجمها بنجاح إلى هدف ثان، غير أن النجم المصري محمد صلاح أنقذ فريقه من السقوط بإدراكه التعادل "للريدز" مع حلول الدقيقة 80.

وكان أرسنال قد افتتح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة، بالفوز خارج أرضه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ليتصدر الترتيب مؤقتا بـ 3 نقاط، يليه ليفربول وفولهام في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل فريق.