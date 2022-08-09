استقالة رئيس لجنة الحكام المصرية بعد اتهامات بأخطاء تحكيمية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبول استقالة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام على خلفية المشاكل التحكيمية التي شهدها الدوري.

وتقدم عبد الفتاح باستقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم قي أعقاب الأزمات التي طالت التحكيم في عدد كبير من مباريات الدوري، بالإضافة إلى الضغط الذي وضعه الأهلي على لجنة الحكام بالأخص بعدما تعرض لقرارات تحكيمية خاطئة أثرت على نتائج مبارياته في الدوري الممتاز وأبعدته عن المنافسة على اللقب.

فيما طالب الأهلي في بيان رسمي الخميس الماضي بإقالة لجنة الحكام وإيقاف حكم تقنية الفيديو "في ايه آر" محمود عاشور والتحقيق معه، بعدما ألغى من داخل غرفة تقنية الفيديو هدفًا للاهلي في المباراة أمام فاركو بالمرحلة الثامنة والعشرين التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن الأهلي عدم خوض أي بطولة ينظمها اتحاد الكرة المصري سواء كأس مصر أو السوبر المحلي في حال عدم تنفيذ مطالبه، حيث يلتقى مع مصر المقاصة الاحد المقبل في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس، ومع الزمالك في الكأس السوبر المحلية في 28 تشرين الاول/اكتوبر المقبل في مدينة العين الاماراتية.

وكان الاتحاد المصري قد تعاقد مع الحكم الإنكليزي مارك كلاتينبرغ لمدة عام واحد ليكون مسؤولا عن تطوير التحكيم.

كان من المفترض أن يعقد كلاتنبرغ بعد وصوله القاهرة السبت الماضي جلسة مع عبد الفتاح الاحد لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ومناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة. إلا ان كلاتنبرغ رفض الجلوس معه اعتراضًا على تصريحات عبد الفتاح حين تم الاعلان عن التعاقد مع الخبير الانكليزي حيث قال "كيف يتعلم لواء من ملازم".

في المقابل أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريحات إذاعية الاثنين ان تعاقد كلاتنبرغ مع اتحاد الكرة المصري لرئاسة لجنة الحكام والتطوير. وينوي كلاتنبرغ عقد جلسة مع الحكام المصريين خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية.