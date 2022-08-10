قدم.. "كاف" يُطلق رسميا بطولة دوري السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، أحدث البطولات التي ستتم إقامتها في القارة السمراء تحت إشراف مباشر من كاف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي رئيس "كاف"، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال موتسيبي خلال المؤتمر: "الهدف من دوري السوبر الإفريقي رفع مستوى كرة القدم في القارة، ونجاح كرة القدم الإفريقية سيسهم في تطوير كرة القدم على الصعيد العالمي".

وأضاف: "سيتم منح 3.5 ملايين دولار إلى 24 ناديا مشاركا في السوبر الإفريقي لشراء اللاعبين والمساهمة في الانتقالات".

وحسب تصريحات موتسيبي فإن "مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي قد تصل إلى 50 مليون دولار".

ومن المقرر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي، بداية من موسم 2023/2024، بمشاركة 24 فريقا تخوض 197 مباراة على مدار 10 أشهر.