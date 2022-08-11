تركيا تحرز 16 ميدالية في ثاني أيام التضامن الإسلامي

حصد رياضيون أتراك، الأربعاء، 16 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في ولاية قونية وسط تركيا.

وذكرت مصادر صحفية، أن الرياضيون الأتراك فازوا بـ 16 ميدالية، 7 منها ذهبية و 4 فضية و 5 برونزية في رياضات متنوعة.

وبذلك ارتفع عدد ميداليات تركيا في دورة الألعاب إلى 56 ميدالية، منها 23 ذهبية و 18 فضية و 15 برونزية، وحافظت بذلك على صدارتها في ترتيب الميداليات.

ومساء الثلاثاء، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها ولاية قونية وسط تركيا.