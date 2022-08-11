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تركيا تحرز 16 ميدالية في ثاني أيام التضامن الإسلامي

وكالة الأناضول للأنباء
قونية
نشر في 11.08.2022 10:06
من تتويج لاعبتين تركيتين الأناضول من تتويج لاعبتين تركيتين (الأناضول)

حصد رياضيون أتراك، الأربعاء، 16 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في ولاية قونية وسط تركيا.

وذكرت مصادر صحفية، أن الرياضيون الأتراك فازوا بـ 16 ميدالية، 7 منها ذهبية و 4 فضية و 5 برونزية في رياضات متنوعة.

وبذلك ارتفع عدد ميداليات تركيا في دورة الألعاب إلى 56 ميدالية، منها 23 ذهبية و 18 فضية و 15 برونزية، وحافظت بذلك على صدارتها في ترتيب الميداليات.

ومساء الثلاثاء، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها ولاية قونية وسط تركيا.

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