بدء العد التنازلي لانطلاقة مونديال قطر 2022 بعد مئة يوم

بدأ اليوم في قطر العد التنازلي لأول نسخة من كأس العالم لكرة القدم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، ستنطلق بعد 100 يوم.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، إن "نهائي مونديال قطر سيشكل تتويجا لجهود 12 عاما من العمل المتواصل استعدادا للحدث العالمي، بداية من لحظة تقديم ملف قطر لاستضافة البطولة"، وفق ما نقله موقع اللجنة الإلكتروني.

وأضاف الذوادي: "قطعنا شوطا كبيرا وأنجزنا الكثير في فترة قصيرة نسبيا، فقد ساعد فوزنا باستضافة المونديال في تسريع وتيرة التنمية في البلاد، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".

وتابع: "قدمنا مستوى عالميا في مجال استضافة الأحداث الرياضية، وأنجزنا العديد من المشاريع على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، تعود بالنفع على قطر والعالم".

واستطرد: "ساور الكثيرين الشك في قدرة قطر على استضافة بطولة بهذا الحجم، ولكن الجميع يشهدون الآن قدرتنا على إنجاز ذلك على أرض الواقع".

من جانبه، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2202، إن "الجماهير على موعد مع تجربة استثنائية تفوق توقعاتهم في نهاية هذا العام".

وأضاف في تصريح لموقع اللجنة: "عشاق كرة القدم على موعد مع المونديال الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ كأس العالم، وسيكون بإمكانهم حضور عدد أكبر من المباريات".

ولفت إلى أن المشجعين سيتمكنون من "الاستمتاع بالكثير من الأنشطة خارج ملاعب البطولة، بفضل العديد من معالم الجذب السياحية والخيارات الترفيهية المتنوعة".

وينطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب "البيت".

وعلى مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.