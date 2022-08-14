تركيا تحرز 5 ميداليات بجمباز الأيروبيك في ألعاب التضامن الإسلامي

أحرزت تركيا 5 ميداليات، بينها ذهبيتان في منافسات جمباز الأيروبيك في الدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بولاية قونية التركية.

ونالت الرياضية التركية عائشة بغوم أونباشي، ذهبية فردي السيدات.

فيما حصل الفريق التركي المكون من محمد أوتكو تشراك، وجان صاري، وأحمد مريتش تورماميش، الذهبية في فئة الثلاثي رجال.

أما في الزوجي المختلط، فنالت تركيا فضية وبرونزية.

فقد أحرز التركيان "جان درويش"، و "نيل دنيز بال" فضية الزوجي المختلط، فيما أحرز "نهاد جان غول"، و "نازلي أوزغو" البرونزية.

في حين نال التركي محمد أوتكو تشراك فضية فردي الرجال.

والثلاثاء، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها قونية، والمستمرة حتى 18 أغسطس/ آب الجاري.