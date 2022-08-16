سيدات تركيا يحرزن ذهبية الكرة الطائرة بدورة التضامن الإسلامي

أحرز منتخب سيدات تركيا بكرة الطائرة الميدالية الذهبية في الدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة قونية.

وجاء فوز المنتخب التركي بعد تفوقه أمس الاثنين في المباراة النهائية على نظيره الإيراني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتوجت تركيا بـ 29 ميدالية في ختام منافسات الاثنين، ليرتفع عدد الميداليات التي حصدتها إلى 238، منها 93 ذهبية، و81 فضية، و64 برونزية، محافظة على صدارة الترتيب العام للدورة منذ انطلاقها.

والثلاثاء الماضي، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسميا، الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها قونية، وتستمر حتى 18 أغسطس/ آب الجاري.