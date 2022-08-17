كوبنهاغن يفوزعلى طرابزون سبور في ذهاب تمهيدي دوري الأبطال

فاز نادي كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه طرابزون سبور التركي، بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي النهائي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدفي كوبنهاغن كل من، السويدي فيكتور كلايسون ولاعب الوسط لوكاس ليراجير، في الدقيقتين 9، و48، في حين قلص طرابزون سبور الفارق عبر اليوناني انستاسيوس باكاسيتاس مع حلول الدقيقة 79.



وأصبح بطل الدوري التركي الممتاز بحاجة إلى الانتصار في مباراة الإياب المقررة يوم 24 آب/أغسطس الجاري بمدينة طرابزون، لتجنب الإقصاء، بينما يكفي "كوبنهاغن" التعادل بأي نتيجة.