القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

كوبنهاغن يفوزعلى طرابزون سبور في ذهاب تمهيدي دوري الأبطال

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.08.2022 15:04
آخر تحديث في 17.08.2022 15:08
الصورة لوكالة لأناضول الصورة لوكالة لأناضول

فاز نادي كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه طرابزون سبور التركي، بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي النهائي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدفي كوبنهاغن كل من، السويدي فيكتور كلايسون ولاعب الوسط لوكاس ليراجير، في الدقيقتين 9، و48، في حين قلص طرابزون سبور الفارق عبر اليوناني انستاسيوس باكاسيتاس مع حلول الدقيقة 79.


وأصبح بطل الدوري التركي الممتاز بحاجة إلى الانتصار في مباراة الإياب المقررة يوم 24 آب/أغسطس الجاري بمدينة طرابزون، لتجنب الإقصاء، بينما يكفي "كوبنهاغن" التعادل بأي نتيجة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أحرز منتخب سيدات تركيا بكرة الطائرة الميدالية الذهبية في الدورة الخامسة...
مختارات