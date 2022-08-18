تركيا تحصد 9 ميداليات جديدة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

حصدت تركيا 9 ميداليات في اليوم ما قبل الأخير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة في ولاية قونية وسط تركيا.

وأحرز الرياضيون الأتراك ستة ميداليات في مسابقات الملاكمة، وثلاثة ميداليات في المبارزة، من بينها 5 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة في الملاكمة.

وفازت التركية فيزانور عزيز أوغلو بالميدالية الذهبية في فئة الركلات المنخفضة 56 كغم سيدات.

وفي فئة الركلات المنخفضة للرجال، حقق كل من بلال دوران بوزن 54 كغم، وعلي أتابرك غوربوزجان بوزن 60 كغم، وآيدن أصلان بوزن 71 كغم، ومحمد سليمان غولة بوزن 67 كغم في الاحتكاك الكامل بالميداليات الذهبية.

وفاز قدير يلدرم بالميدالية الفضية في فئة الركلات المنخفضة 91 كغم رجال.

وفي نهائي المبارزة، أحرز المنتخب التركي للسيدات الميدالية الذهبية.

وفاز فريق الهلال بالميدالية الذهبية في المباراة النهائية لفريق السيدات.

وفي نهائي السيف للرجال، فاز المنتخب الوطني التركي المكون بالميدالية الفضية.

وبهذا ارتفع إجمالي رصيد تركيا من الميداليات إلى 312، منها 133ذهبية، و100 فضية، و79 برونزية، لتحافظ على صدارة الترتيب العام للدورة التي ستختتم اليوم.